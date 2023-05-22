Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замглавы МИД Рябков заявил об отсутствии контактов России и США по ДСНВ

Политика
Замглавы МИД Рябков заявил об отсутствии контактов России и США по ДСНВ

Между Россией и США сейчас отсутствуют контакты по вопросу ДСНВ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в общении с журналистами.

На соответствующий вопрос журналистов дипломат ответил отрицательно. Он добавил, что все взаимодействия по ДСНВ проходят в режиме заявлений различных американских чиновников.

«Периодически есть сигналы в режиме выставлений американских представителей на разных форумах. Мы фиксируем все это», — сообщил Рябков.

Замглавы Рябков заявил, что цели спецоперации на Украине будут выполнены, несмотря на наращивание поставок западного вооружения Киеву. Он также выразил уверенность, что номенклатура оружия будет только увеличиваться, пишет RT.
сергей рябков дснв россия США
Военкоры ФАН