Киевский клуб «Динамо» посоветовал игрокам «Барселоны» перебраться в РПЛ

Игроки испанского клуба «Барселона» Алехандро Бальде и Серхи Роберто обратились к российским болельщикам, поблагодарив их за поддержку. После этого киевская команда «Динамо» предложила футболистам начать выступать в РПЛ.
Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте «бело-синих». В сообщении указано, что после произошедшего спортсменам стоит подать заявку на участие в чемпионате РФ.
«Мы искренне рекомендуем игрокам "Барселоны" переехать поближе к своим российским болельщикам», — говорится в заявлении.
Ранее «каталонцы» впервые за последние четыре года выиграли чемпионат Испании. К текущему моменту команда набрала 85 очков и стала недосягаемой для мадридских клубов «Атлетико» и «Реал», расположившихся на втором и третьем месте в турнирной таблице соответственно.