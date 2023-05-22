Киевский клуб «Динамо» посоветовал игрокам «Барселоны» перебраться в РПЛ

Ранее «каталонцы» впервые за последние четыре года выиграли чемпионат Испании. К текущему моменту команда набрала 85 очков и стала недосягаемой для мадридских клубов «Атлетико» и «Реал», расположившихся на втором и третьем месте в турнирной таблице соответственно.