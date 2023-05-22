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Киевский клуб «Динамо» посоветовал игрокам «Барселоны» перебраться в РПЛ

Спорт
Киевский клуб «Динамо» посоветовал игрокам «Барселоны» перебраться в РПЛ

Игроки испанского клуба «Барселона» Алехандро Бальде и Серхи Роберто обратились к российским болельщикам, поблагодарив их за поддержку. После этого киевская команда «Динамо» предложила футболистам начать выступать в РПЛ.

Соответствующий пост появился в официальном Twitter-аккаунте «бело-синих». В сообщении указано, что после произошедшего спортсменам стоит подать заявку на участие в чемпионате РФ.

«Мы искренне рекомендуем игрокам "Барселоны" переехать поближе к своим российским болельщикам», — говорится в заявлении.

Ранее «каталонцы» впервые за последние четыре года выиграли чемпионат Испании. К текущему моменту команда набрала 85 очков и стала недосягаемой для мадридских клубов «Атлетико» и «Реал», расположившихся на втором и третьем месте в турнирной таблице соответственно.
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