Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Стоматолог Ожерельев рассказал об опасности для сердца от неправильной чистки зубов

Общество
Стоматолог Ожерельев рассказал об опасности для сердца от неправильной чистки зубов

Чистка зубов для многих является исключительно косметической процедурой, попутно способной защитить от кариеса. Однако стоматолог Николай Ожерельев предупредил, что если чистить зубы неправильно, можно легко спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач заметил, что простые и поверхностные движения зубной щеткой «туда-сюда» не способны тщательно очистить полость рта. Скапливающиеся бактерии могут привести не только к кариесу и заболеваниям десен, но и стать причиной других недугов, на первый взгляд никак не связанных со стоматологией, передает сетевое издание «Питерские заметки».

Специалист пояснил, что бактерии из пародонтальных карманов легко проникают в общий кровоток, после чего успешно распространяются по всему организму. А это может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоматолог также добавил, что воспаленные десны косвенно могут повлиять на клетки мозга и стать причиной различных вариантов деменции, включая болезнь Альцгеймера.
сердечно-сосудистые заболевания зубы десны кариес чистка
Военкоры ФАН