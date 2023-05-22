Стоматолог Ожерельев рассказал об опасности для сердца от неправильной чистки зубов

Врач заметил, что простые и поверхностные движения зубной щеткой «туда-сюда» не способны тщательно очистить полость рта. Скапливающиеся бактерии могут привести не только к кариесу и заболеваниям десен, но и стать причиной других недугов, на первый взгляд никак не связанных со стоматологией, передает сетевое издание «Питерские заметки».