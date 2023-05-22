Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что европейские интернет-пользователи раскритиковали слова украинского министра обороны Алексея Резникова о новых истребителях. Министр в Сети написал, что «Дед Мороз существует», потому что Киеву будут переданы истребители F-16 — отметим, что он написал ему письмо с данной просьбой.