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Президент Индонезии Видодо в качестве гуманитарной помощи пообещал восстановить больницу на Украине

Политика
Президент Индонезии Видодо в качестве гуманитарной помощи пообещал восстановить больницу на Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече в Японии с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал обещание отремонтировать больницу на Украине, пишет агентство ANTARA.

Видодо заявил, что Индонезия продолжает обсуждать со Всемирным банком и Министерством здравоохранения Украины план по гуманитарной помощи Киеву. Так, Джакарта обязалась вложиться в ремонт одной из больницы на украинской территории.

Кроме того, Видодо в ходе встречи заявил о важности продления «зерновой сделки» и выразил сожаление по поводу непрекращающегося конфликта и его жертв.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что европейские интернет-пользователи раскритиковали слова украинского министра обороны Алексея Резникова о новых истребителях. Министр в Сети написал, что «Дед Мороз существует», потому что Киеву будут переданы истребители F-16 — отметим, что он написал ему письмо с данной просьбой.
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