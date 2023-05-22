Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече в Японии с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал обещание отремонтировать больницу на Украине, пишет агентство ANTARA.
Видодо заявил, что Индонезия продолжает обсуждать со Всемирным банком и Министерством здравоохранения Украины план по гуманитарной помощи Киеву. Так, Джакарта обязалась вложиться в ремонт одной из больницы на украинской территории.
Кроме того, Видодо в ходе встречи заявил о важности продления «зерновой сделки» и выразил сожаление по поводу непрекращающегося конфликта и его жертв.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что европейские интернет-пользователи раскритиковали слова украинского министра обороны Алексея Резникова о новых истребителях. Министр в Сети написал, что «Дед Мороз существует», потому что Киеву будут переданы истребители F-16 — отметим, что он написал ему письмо с данной просьбой.