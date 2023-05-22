МИД Австрии заявил о сохранении неформального канала коммуникации с Россией

Власти Австрии настаивают на продолжении диалога с Россией. Об этом заявил глава местного Министерства иностранных дел Александер Шалленберг. Он уверен, что международные форумы помогут в этом.
Слова политика приводит RT. Он напомнил о том, что Россия остается «крупнейшим географическим соседом ЕС» и «крупнейшей ядерной державой на этой планете». Шалленберг также указал на то, что Вера продолжает контактировать с Москвой по неформальным каналам.
«Запад должен продолжать разговаривать с Россией, как это делает правительство США», — подчеркнул главный дипломат Австрии.
По его мнению, форумы могут стать отличным поводом для обсуждения текущей ситуации с РФ. В качестве примера он привел ОБСЕ и ООН.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва призывал создать новую организацию вместо ООН. Подчеркнул, что союз не справляется с одной из главных своих задач – предотвращением конфликтов.