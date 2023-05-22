МИД Австрии заявил о сохранении неформального канала коммуникации с Россией

Слова политика приводит RT. Он напомнил о том, что Россия остается «крупнейшим географическим соседом ЕС» и «крупнейшей ядерной державой на этой планете». Шалленберг также указал на то, что Вера продолжает контактировать с Москвой по неформальным каналам.