Крестный ход в поддержку участников СВО прошел в Краснодаре

Жители Кубанской столицы прошли по центральным улицам города крестным ходом, который приурочили ко дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, а также в поддержку участников спецоперации.
Как пишет сетевое издание «Перспектива-ру», стартовало мероприятие с божественной литургии, которую провели в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Участие в крестном ходе приняли представители власти, духовенства, общественных, молодежных, ветеранских объединений и организаций, военно-патриотических клубов, поделились в пресс-службе администрации Кубани.
Крестный ход, к которому могли присоединиться все желающие, прошел по улицам Краснодара от Свято-Екатерининского кафедрального собора до Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, где затем состоялся молебен о победе российской армии.
Из Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской привезли чудотворный образ Владимирской Божией Матери, которая является самой ранней из известных сохранившихся и одной из самых чтимых чудотворных икон РПЦ.