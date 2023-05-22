В Петербурге во время вскрытия полов в квартире нашли детскую кость

В Санкт-Петербурге во время ремонтных работ в одной из квартир обнаружили кость, похожую на останки ребенка. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
В дежурную часть 21 мая поступило сообщение об ужасающей находке. При вскрытии полов в квартире на Октябрьской набережной была обнаружена 11-сантиметровая кость.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Останки направили в морг для проведения ряда исследований. Предварительно, это могла быть детская кость. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.
Ранее в квартире на Рублевском шоссе в Москве было найдено тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти, сообщает RT.