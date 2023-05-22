ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области

Украинские военные нанесли удар из миномета по селу Хоромное Климовского района Брянской области. О последствиях обстрела рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Однако из-за удара ВСУ произошло возгорание одного домовладения и хозпостройки, подчеркнул глава Брянской области.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за прошедшие сутки, ранее заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.