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ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области

Происшествия
ВСУ обстреляли из миномета село Хоромное Климовского района Брянской области

Украинские военные нанесли удар из миномета по селу Хоромное Климовского района Брянской области. О последствиях обстрела рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Однако из-за удара ВСУ произошло возгорание одного домовладения и хозпостройки, подчеркнул глава Брянской области.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за прошедшие сутки, ранее заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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