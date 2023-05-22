«Валенсия» пообещала наказать болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса

Руководство испанского футбольного клуба «Валенсия» официально заявило, что будет проведено расследование по делу об оскорблении футболиста «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора во время гостевого матча.
«Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным. «Валенсия» осуждает любые оскорбления и просит проявить к нашим болельщикам уважение», — заявлено на официальном сайте клуба.
Инцидент произошел во время игры между «Валенсией» и «Реалом» 21 мая в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч был прерван во втором тайме из-за громких расистских оскорблений Винисиусу со стороны трибун. Нападающий показал на болельщика, который, как он посчитал, оскорбил его, после чего футболисты сказали об этом судье.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ходе пресс-конференции после игры сказал, что болельщики «Валенсии» оскорбили Винисиуса испанским словом «mono», что в переводе означает обезьяна. Сам форвард заявил, что Испания в последнее время становится известной, как расистская страна.
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