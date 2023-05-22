«Валенсия» пообещала наказать болельщиков, которые оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса

Инцидент произошел во время игры между «Валенсией» и «Реалом» 21 мая в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч был прерван во втором тайме из-за громких расистских оскорблений Винисиусу со стороны трибун. Нападающий показал на болельщика, который, как он посчитал, оскорбил его, после чего футболисты сказали об этом судье.