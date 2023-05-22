Генсек Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине и COVID-19

Совет безопасности ООН нуждается в реформе из-за изменившейся ситуации в мире, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
Также он отметил, что валютная система, оформленная Бреттон-Вудскими соглашениями устарела, так как отражает мировые отношения 1945 года. Эта «финансовая архитектура» не смогла выполнить свои функции и обеспечить стабильность перед лицом таких глобальных проблем, как пандемия COVID-19 и украинский конфликт, подчеркнул Гуттереш.
«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира», — подчеркнул политик.
Ранее в ООН призвали Украину воздержаться от угроз в адрес россиян. Об этом сообщала Национальная Служба Новостей со ссылкой на заявление заместителя генсека организации Фархана Хака.