Генсек Гутерреш призвал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине и COVID-19

Также он отметил, что валютная система, оформленная Бреттон-Вудскими соглашениями устарела, так как отражает мировые отношения 1945 года. Эта «финансовая архитектура» не смогла выполнить свои функции и обеспечить стабильность перед лицом таких глобальных проблем, как пандемия COVID-19 и украинский конфликт, подчеркнул Гуттереш.