«У нас тысячи генералов»: Пригожин посоветовал МО РФ собрать один генеральский полк и «выставить всех в ружье»

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин до этого сообщил, что на территории Артемовска началось предварительное разминирование. Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь подтвердил эти сведения, а также предложил сформировать «генеральский полк» для удержания Артемовска.