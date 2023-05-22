«У нас тысячи генералов»: Пригожин посоветовал МО РФ собрать один генеральский полк и «выставить всех в ружье»

Министерству обороны РФ следует сформировать генеральский полк и выставить всех в ружье для удержания Артемовска, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин до этого сообщил, что на территории Артемовска началось предварительное разминирование. Создатель ЧВК «Вагнер» в свою очередь подтвердил эти сведения, а также предложил сформировать «генеральский полк» для удержания Артемовска.
«Да, действительно это так. На западных окраинах выставлены рубежи обороны, поэтому ЧВК «Вагнер» с 25 мая по 1 июня покидает Артемовск. Если личного состава в министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов, надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо», — заявил Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Евгений Пригожин ранее прокомментировал сообщения об учреждении награды за взятие Артемовска. По словам основателя ЧВК «Вагнер», если медали будут выдаваться всем подряд, то их лучше вообще не создавать.