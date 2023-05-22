Главы МИД стран Евросоюза проведут встречу по новому траншу военной помощи Украине

Представители стран-участниц Европейского союза обсудят очередной транш военной помощи Украине. Соответствующую встречу анонсировал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как стало известно, на мероприятии 22 мая соберутся главы внешнеполитических ведомств. При этом сообщается, что деньги на нужды киевского режима выделят из Европейского фонда мира.
Также министры затронут вопрос о введении новых антироссийских санкций. Тем не менее Боррель признал, что рестрикции «вызывают возражения не только Венгрии».
Против данной меры выступают и ряд других государств. На этом фоне дипломат заявил, что голосование квалифицированным большинством является предпочтительным способом принятия решения.
Меж тем немецкий канцлер Олаф Шольц высказался о возможности вступления Украины в НАТО. По его словам, в обозримом будущем этого не произойдет.