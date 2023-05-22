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Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС «крайне нестабильная»

Политика
Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС «крайне нестабильная»

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о «крайне нестабильной» ситуации на станции в Запорожье. Данное заявление было сделано после того, как объект лишился внешнего электроснабжения.

В понедельник утром, 22 мая специалистам пришлось подключить АЭС к резервному питанию. На этом фоне глава организации призвал стороны конфликта заключить соглашение по ее защите.

При этом в материале газеты The Washington Post говорится, что в настоящее время Гросси разрабатывает соответствующий план действий. Однако киевский режим не желает принимать участие в переговорах, указали журналисты со ссылкой на документы Пентагона.

Ранее стало известно об отсутствии каких-либо контактов по вопросу ДСНВ между Россией и США. Подробностями поделился заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
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