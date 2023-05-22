Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киев продолжит получать вооружение после окончания конфликта

Прогноз по будущим поставкам вооружений Киеву озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. Политик дал интервью немецкому телеканалу Welt.
По словам Шольца, киевский режим продолжит получать оружие и после завершения украинского конфликта. Причем поставки будут включать западные образцы вооружений, добавил канцлер ФРГ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала Олафа Шольца, назвав насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой немецкого лидера.
Киев попросит у партнеров системы ПВО и ракеты к ним в ходе встречи на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников, передает RT.