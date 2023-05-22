Пушилин проинформировал о падении ракет Stord Shadow в районе бывшего военного аэродрома Мариуполя

Украина нанесла удар ракетами Storm Shadow по старому аэродрому в Мариуполе, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Политик предположил, что обстрел был связан с памятной датой — 20 мая. В этот день последние боевики полка «Азов»✱ (признан террористической организацией и запрещен в РФ) сдались в плен, напомнил Пушилин. Он добавил, что иначе такое расходование дорогостоящих ракет объяснить сложно.
«Ракеты (упали. — Прим. ред.) практически в поле – у старого аэродрома. <...> Цель не совсем понятна, не совсем понятна даже военная целесообразность», — рассказал политик.
Ранее канал RT сообщал об обстреле Бердянска в Запорожской области британскими крылатыми ракетами.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация