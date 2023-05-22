Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем

Украина не станет членом военно-политического блока НАТО в обозримом будущем. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Киев не может выполнить условия, чтобы вступить в Альянс, подчеркнул политик. По словам Шольца, перспектива возможности членства Украины в НАТО обсуждалась еще 2008 году.
«Всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет», — добавил канцлер ФРГ в интервью для телеканала Welt.
В Софии ранее прошла многотысячная антивоенная акция «Болгария — зона мира». Митингующие выступали за то, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, настаивали на суверенитете страны в области внешней политики и на закрытии баз НАТО.