Свыше 9 млн рублей выделили на создание третьей экотропы в Челябинске

Новую экотропу намерены сделать в Челябинске возле Тополиной аллеи и мкр-н «Ньютон». Жители этих микрорайонов обратились с соответствующей просьбой в администрацию. В 2023 году на создание экотропы длиной в 2,8 км выделили около 9,6 млн рублей.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», экотропу проложат на территории, граничащей с улицами 250 лет Челябинску и Героя России Родионова. Специалисты сделают два входа со стороны обоих микрорайонов. Кроме того, запланированы три вида работ: проведение освещения, формирование набивных тропинок из природных материалов и установка скамеек и урн, поделились в пресс-службе администрации Челябинска.
Проект доработают в ближайшее время, поскольку активисты собираются обустроить на территории экотропы всевозможные зоны, но хотят обсудить этот вопрос с жителями. Рссчитывают, что новую экотропу запустят в эксплуатацию уже этим летом.
Отмечается, что это будет третий подобный объект на Северо-западе. Ранее сделали экотропу в бору между улицей Захаренко и ЖК «Александровский», а в данный момент прокладывают экотропу в Парковом.