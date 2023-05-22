Свыше 9 млн рублей выделили на создание третьей экотропы в Челябинске

Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», экотропу проложат на территории, граничащей с улицами 250 лет Челябинску и Героя России Родионова. Специалисты сделают два входа со стороны обоих микрорайонов. Кроме того, запланированы три вида работ: проведение освещения, формирование набивных тропинок из природных материалов и установка скамеек и урн, поделились в пресс-службе администрации Челябинска.