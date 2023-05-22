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Боррель: Евросоюз скоро сможет поставить Украине истребители F-16

Политика
Боррель: Евросоюз скоро сможет поставить Украине истребители F-16

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине.

Боррель подчеркнул, что ЕС приветствует решение G7 («Большой семерки») о подготовке к отправке истребителей F-16 на Украину. По его словам, в Брюсселе рассчитывают на скорую поставку.

Глава евродипломатии указал, что такой шаг G7 является хорошей идеей для начала подготовки условий для поставок. Подготовка пилотов для полетов на F-16 уже началась.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины к применению F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России. Об этом информирует RT.
Жозеп Боррель f-16 Украина
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