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Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что планирует жить вечно

Шоу-бизнес
Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что планирует жить вечно

Известный актер Арнольд Шварценеггер поделился планами на будущее. Он заявил, что планирует жить вечно. По его мнению, на это желание не повлияет даже возраст.

В беседе с изданием The Hollywood Reporter звезда «Терминатора» рассказал о своей рутине. По словам Шварценеггера, он каждый день занимается физической активностью. Помимо этого, он принимает участие в съемках разных проектов.

Актер подчеркнул, что «любит все, что делает». Шоу-бизнес бывший губернатор Калифорнии считает неотъемлемой частью своей жизни. На пенсию выходить он не планирует.

«Мой план – это жить вечно. Пока что он хорошо реализовывается», — подчеркнул актер.

Ранее журналисты RT сообщали о выходе трейлера фильма, посвященного Шварценеггеру. В ленте создатели расскажут о пути актера — от детства в Австрии до успехов в Голливуде, спорте и его политической деятельности.
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