Депутат Терюшков о провокации МОК: русских ждут на Олимпиаде только в колонне беженцев

Ранее Бах долго не мог решиться на отстранение российских и белорусских спортсменов от ОИ-2024. Затем МОК выдвигал условия участия для них: без национальных символов и отсутствие поддержки СВО, а также отсутствие принадлежности к спортивным клубам армии. Теперь уже готовы на всех, хотя пока только в квалификации. Отчего руководитель МОК столь неустойчив в своих убеждениях?