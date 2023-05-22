Депутат Терюшков о провокации МОК: русских ждут на Олимпиаде только в колонне беженцев

Чего добивается Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, высказываясь «за» допуск к квалификационным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, пояснил ФАН депутат Государственной думы РФ, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
Сообщение главы МОК Томаса Баха, что он хочет видеть среди участников Олимпиады представителей олимпийских комитетов всех стран и рекомендует спортивным федерациям не препятствовать участию в квалификационных предолимпийских стартах атлетов из разных государств, никого не должно вводить в заблуждение, считает российский парламентарий.
Ранее Бах долго не мог решиться на отстранение российских и белорусских спортсменов от ОИ-2024. Затем МОК выдвигал условия участия для них: без национальных символов и отсутствие поддержки СВО, а также отсутствие принадлежности к спортивным клубам армии. Теперь уже готовы на всех, хотя пока только в квалификации. Отчего руководитель МОК столь неустойчив в своих убеждениях?
«Главная цель Баха — заманить русских с обязательной отменой России, чтобы они были в колонне беженцев из страны без имени, и потом их переселить в другие — хорошие страны. На это уже и деньги припасены в недавно созданном Фонде олимпийских беженцев. Процедура испробована в Токио, где провели денационализированных сирийцев, ливийцев и сомалийцев в колонне беженцев», — напомнил Роман Терюшков.
Так значит, не стоит обольщаться перспективой выступления на ОИ в Париже: высока вероятность, что МОК в последний момент устроит провокацию? По мнению депутата, это совершенно очевидно и должно пониматься всеми спортивными функционерами, принимающими решение об участии российских атлетов в Играх 2024 года.
«Если ОКР еще не окончательно дистанцировался от России и живет в государственной идеологии, то понимает, что права говорить об участии на условиях Баха им никто не давал и не даст. А если ОКР все же решится на участие в Олимпиаде не от имени России, но за счет России, то будем его закрывать как нежелательную организацию и прямого иноагента, покусившегося на суверенитет Российской Федерации», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее Роман Терюшков заявил о необходимости немедленно начать реформу российского спорта с коренным пересмотром приоритетов и перспектив.