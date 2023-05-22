Замглавы МИД Рябков назвал цирком ситуацию с госдолгом США

Происходящее вокруг темы с госдолгом в США прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, ситуация с противоречиями по поводу госдолга Соединенных Штатов — это «цирк», который длится уже не первый год. Рябков также обратил внимание, что переговоры американских политиков будто расписаны по ролям.
«Все равно они повысят потолок госдолга. То, что сейчас они договорятся, я готов держать пари», — предположил замглавы МИД РФ.
Отмена Джо Байденом заграничной поездки из-за критической ситуации с госдлогом США — это показуха перед выборами президента США 2024 года. Об этом ФАН ранее рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.