ВМФ России способны разрушить инфраструктуру Великобритании, сообщил автор The Daily Mail Крис Плезанс. Он отметил, что удар российских подлодок по подводным кабелям приведет к «катастрофическим последствиям».
Отключение страны от глобальной сети приведет к коллапсу финансовой системы, здравоохранения, связи и других критических структур, подчеркнул журналист.
«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — отметил Плезанс.
Ранее Национальная Служба Новостей писала о расширении Великобританией антироссийских санкций. В список ограничений Лондон включил 86 физических лиц из России.