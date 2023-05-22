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Daily Mail: подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании

Армия
Daily Mail: подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании

ВМФ России способны разрушить инфраструктуру Великобритании, сообщил автор The Daily Mail Крис Плезанс. Он отметил, что удар российских подлодок по подводным кабелям приведет к «катастрофическим последствиям».

Отключение страны от глобальной сети приведет к коллапсу финансовой системы, здравоохранения, связи и других критических структур, подчеркнул журналист.

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — отметил Плезанс.

Ранее Национальная Служба Новостей писала о расширении Великобританией антироссийских санкций. В список ограничений Лондон включил 86 физических лиц из России.
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