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В России потушили 107 природных пожаров за сутки

Происшествия
В России потушили 107 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы России потушили порядка 107 пожаров, общей площадью 5089 гектаров, за прошедшие сутки. Об этом сообщила Авиалесоохрана на своем официальном сайте.

Отмечается, что к началу 22 мая в России действовали 78 лесных пожаров на общей площади 6417 гектаров. Наибольшее их количество было зафиксировано в Свердловской области.

«За прошедшие сутки 21.05.2023 в 27 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 107 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5 089 гектаров», — говорится в сообщении.

Ранее в Омской области сменили режим ЧС из-за пожаров на состояние повышенной готовности. Данное решение было принято благодаря уменьшению количества природных пожаров, пишет RT.
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