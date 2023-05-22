Замглавы МИД Рябков: заявления США о возможных ударах Украины по Крыму носят эскалационный характер

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявления США о возможных ударах по Крыму. Он отметил, что Соединенные Штаты демонстрируют эскалационный курс.
По словам Рябкова, Россия найдет способ не допустить реализации угроз Крымскому полуострову. Он также подчеркнул, что любые попытки ставить под сомнение принадлежность Крыма РФ и угрожать является очередным подтверждением безответственного курса США.
«Нет сомнений в том, что территориальная целостность РФ, как и ее безопасность, будет надежно обеспечена», — сообщил он.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не устанавливали для Украины никаких ограничений относительно использования американского оружия для ударов по Крыму. Об сообщает RT.