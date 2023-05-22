«Ящик Пандоры» открыт: блогер Манукян о критике в адрес Пугачевой со стороны ее коллег

Артистка Алла Пугачева своими глупыми поступками собственноручно открыла «ящик Пандоры», заявил журналист и блогер Вадим Манукян. Как он выразился в разговоре с корреспондентом ФАН, теперь не все поклонники и коллеги по цеху теперь рады ее видеть и готовы ей руки целовать.
Можно сказать, даже наоборот: все чаще в адрес Пугачевой слышится критика и эти последствия необратимы, уверен он.
Так народная артистка России Татьяна Васильева откровенно призналась, что считает Аллу Пугачеву хоть и «безумно талантливой» в профессиональной деятельности, но весьма «глупой» в житейском плане. Она заявила об этом в интервью Вячеславу Манучарову, назвав решение Примадонны покинуть Россию вслед за Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ) «полнейшим абсурдом».
«Знаете, это очень ценно, что в актерском цехе начали говорить то, о чем раньше творческие люди шушукались только по телефону. Я не про Васильеву, она-то как раз никогда не стеснялась говорить правду. Я о других артистах. Слышали бы вы сколько людей из цеха шоу-бизнеса мне говорили о своем истинном отношении к Пугачевой и о том, какой она человек. Все, поголовно, признавали ее талант, многие ее побаивались, а после старта СВО осуждали. Но все это было по телефону», — высказался журналист.
По его словам, конечно, были и такие артисты, которым хватало смелости идти против звезды, признал он. Чаще всего в этом плане были слышны заявления о том, что Пугачева «перекрывает кислород» неугодным ей исполнителям. Но это скорей единичные случаи, отметил Манукян. Многие до сих пор молчат о своей неприязни, а некоторые не смогут заговорить уже никогда.
«Конечно были и такие, кто открыто заявлял, что Пугачева им «перекрыла кислород», они даже детали приводили, но это единицы. А сколько артистов с поломанными судьбами уходили в мир иной, так и не поведав миру свою историю. Бывают случаи, когда гениальные артисты оказываются на поверку глупыми людьми. Как раз про это и сказала Васильева, комментируя ситуацию с Пугачевой. А вообще «ящик Пандоры» в отношении Пугачевой открыт. Последствия будут необратимыми. Раньше говорили про ее мужа и его недостатках, а тут сказали о ней лично. Не все рады ее видеть и не все готовы ей руки целовать. Это она должна понимать», — резюмировал Манукян.
В передаче «Эмпатия Манучи» Татьяна Васильева также «прошлась» и по Максиму Галкину. Она назвала его высказывания о России «сволочизмом». По мнению известной артистки, в отъезде из РФ нет ничего плохого. Некоторым людям, возможно, не хватает заработков на Родине, поэтому они завоевывают зарубежную аудиторию. Но Максим Галкин решил не просто уехать из страны, находясь за рубежом он начал «обливать ее грязью».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами