«Ящик Пандоры» открыт: блогер Манукян о критике в адрес Пугачевой со стороны ее коллег

По его словам, конечно, были и такие артисты, которым хватало смелости идти против звезды, признал он. Чаще всего в этом плане были слышны заявления о том, что Пугачева «перекрывает кислород» неугодным ей исполнителям. Но это скорей единичные случаи, отметил Манукян. Многие до сих пор молчат о своей неприязни, а некоторые не смогут заговорить уже никогда.