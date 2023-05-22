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В Москве фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку в ресторане «Гамбринус»

Происшествия
В Москве фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили массовую драку в ресторане «Гамбринус»

В московском ресторане «Гамбринус» десятки футбольных фанатов устроили массовую драку после матча между клубами ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт произошел в заведении на улице Сергия Радонежского, где отдыхали болельщики двух команд. По данным издания, один из посетителей, проходя мимо другого, ударил его, после чего в потасовку включились и других участники.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели драку при участии 40 человек, правоохранителям пришлось вызвать подкрепление. В результате происшествия в отделение полиции увезли 10 человек. На них составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее издание RT сообщало о победе «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1.
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