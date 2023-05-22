Тренер Дьяченко объяснил, как офисным работникам бороться с болями в спине

Офисные сотрудники могут испытывать проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни. Тренер Константин Дьяченко объяснил, какие упражнения помогут забыть о боли в спине после рабочего дня.
В беседе с изданием «Кубанские новости» он посоветовал делать наклоны назад. При этом руки нужно положить на талию. При необходимости можно держаться за стул или стену. Такая активность поможет снять статическое напряжение в мышцах.
Следующее упражнение необходимо выполнять лежа на животе. Человеку нужно тянуться корпусом вверх, не отрывая бедра от пола. При этом голову поворачивать в стороны нельзя.
Некоторые офисные работники зарядке предпочитают походы в спортзал. По мнению ортопеда Рашида Бельхамиди, в таком случае риск получить травму позвоночника увеличивается. Он объяснил, какие проблемы может принести тренировка. Слова эксперта приводит RT.