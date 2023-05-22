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Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Политика
Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Евросоюз не должен уделять приоритетное внимание Украине и Молдавии, по сравнению со странами Западных Балкан, в вопросе вступления в ЕС. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в общении с Die Welt.

Дипломат напомнил о деколорации ЕС и лидеров балканских стран от 2002 года. В документе говорилось о «безальтернативности» будущего региона в составе Евросоюза.

«Не должно быть двухуровневого общества. Мы обещали странам Юго-Восточной Европы вступление в ЕС 20 лет назад в Салониках. Будет роковым знаком, если Украина и Молдова проедут по быстрой полосе, а западнобалканские страны останутся на обочине», — сказал Шалленберг.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении страны выполнить условия Еврокомиссии в 2023 году. Она также добавила, что в ближайшее время должно состояться заседание комиссии по европейской интеграции, где будет оценен прогресс Кишинева, пишет RT.
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