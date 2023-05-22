Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Евросоюз не должен уделять приоритетное внимание Украине и Молдавии, по сравнению со странами Западных Балкан, в вопросе вступления в ЕС. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в общении с Die Welt.
Дипломат напомнил о деколорации ЕС и лидеров балканских стран от 2002 года. В документе говорилось о «безальтернативности» будущего региона в составе Евросоюза.
«Не должно быть двухуровневого общества. Мы обещали странам Юго-Восточной Европы вступление в ЕС 20 лет назад в Салониках. Будет роковым знаком, если Украина и Молдова проедут по быстрой полосе, а западнобалканские страны останутся на обочине», — сказал Шалленберг.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении страны выполнить условия Еврокомиссии в 2023 году. Она также добавила, что в ближайшее время должно состояться заседание комиссии по европейской интеграции, где будет оценен прогресс Кишинева, пишет RT.