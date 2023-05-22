Глава МИД Австрии призвал ЕС не давать приоритет Украине перед странами Балкан

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении страны выполнить условия Еврокомиссии в 2023 году. Она также добавила, что в ближайшее время должно состояться заседание комиссии по европейской интеграции, где будет оценен прогресс Кишинева, пишет RT.