Экономист Разуваев: Банку России стоило бы поддержать российский рынок акций

Первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин считает, что в России скоро произойдет бурный рост фондового рынка за счет вложений населения, по аналогии с иранским сценарием. Это произойдет благодаря привлечению внутренних и, возможно, внешних инвесторов.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН рассказал о грядущих изменениях, которые претерпит российский фондовый рынок.
В ближайшие годы фондовый рынок принципиально изменится. Колонка Разуваева
Несмотря на санкции с 2019 по 2020 год фондовый индекс Ирана вырос на 600% благодаря свободным средствам населения, которое инвестировало во внутренний рынок страны, а не выводило их за рубеж. На данный момент на российском рынке основными участниками рынка являются физические лица, их более 82%. Конечно, в рамках данного сценария обороты будут значительно меньше, чем раньше особенно до 2014 года. То есть дисконт в зарплатах трейдеров и аналитиков к лучшим временам останется. Однако, доходы профессиональных участников инвесторов волнуют мало. Для них главное – заработать.
С началом пандемии COVID-19 в России начался стремительный рост брокерских счетов частных лиц. В принципе это было не удивительно, так как во время карантина жизнь ушла в онлайн, и многие россияне стали интересоваться онлайн торговлей на Московской бирже. Сейчас на Московской бирже более 20 млн частных инвесторов.
Однозначно можно утверждать, что в течение нескольких лет российский рынок акций принципиально изменится. Его лидером, как в свое время РАО ЕЭС России, ЛУКОЙЛ и Газпром, будет Сбер. Главный банк страны может начать выплачивать до 100% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов.
Основной налоговый пресс будет касаться сырьевых компаний. Прежде всего, нефтяников и газовиков. Тема природной ренты вечно не дает покоя Министерству Финансов. При этом изменится само понятие «голубой фишки». Это будут компании, показывающие хороший рост выручки и дивидендных выплат, наличие отчетности по МСФО, устойчивость к внешним шокам.
Прежде всего, это основные бенефициары перестройки российской экономики: кибербезопасность, импортозамещение, оборонка. Российские производители решений в области информационной безопасности ожидают роста рынка сетевой безопасности до уровня более чем 100 млрд рублей в 2025 году. В настоящее время объем этого рынка составляет порядка 60 млрд рублей. Российские госструктуры и корпоративный сектор постоянно фиксируют увеличение количества хакерских атак.
Акции Positive Technologies – образец новой фишки, ее free float принадлежит мелким инвесторам. Российские институциональные инвесторы струсили участвовать в SPO компании во время проведения частичной мобилизации в прошлом году и потом были вынуждены брать бумагу с рынка.
В заключении, Банку России стоило бы поддержать российский рынок акций, для этого достаточно просто снизить ключевую ставку с нынешних 7,5% до более адекватных текущей ситуации 5-6%. Падение ставок по вкладам приведет к росту интереса к рынку акций. Дивидендную доходность в 10% и более никто в России не отменял.