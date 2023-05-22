Экономист Разуваев: Банку России стоило бы поддержать российский рынок акций

Несмотря на санкции с 2019 по 2020 год фондовый индекс Ирана вырос на 600% благодаря свободным средствам населения, которое инвестировало во внутренний рынок страны, а не выводило их за рубеж. На данный момент на российском рынке основными участниками рынка являются физические лица, их более 82%. Конечно, в рамках данного сценария обороты будут значительно меньше, чем раньше особенно до 2014 года. То есть дисконт в зарплатах трейдеров и аналитиков к лучшим временам останется. Однако, доходы профессиональных участников инвесторов волнуют мало. Для них главное – заработать.