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В РПЦ отреагировали на слухи о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

Происшествия
В РПЦ отреагировали на слухи о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

Информацию об аварии, в которую якобы попал автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прокомментировали в Русской православной церкви.

В РПЦ опровергли сообщения о возможной причастности транспортного средства священнослужителя к ДТП. Появившиеся слухи там назвали несоответствующими действительности. Журналистам также пояснили, что автомобиль с патриархом находится в другой части Москвы.

«В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — приводит слова источника в патриархии «Интерфакс».

Машина марки Aurus ранее столкнулась с Volvo в Москве. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка столицы. Кому принадлежит машина с правительственными номерами — неизвестно.
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