В РПЦ отреагировали на слухи о возможном ДТП с автомобилем патриарха Кирилла

Информацию об аварии, в которую якобы попал автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прокомментировали в Русской православной церкви.
В РПЦ опровергли сообщения о возможной причастности транспортного средства священнослужителя к ДТП. Появившиеся слухи там назвали несоответствующими действительности. Журналистам также пояснили, что автомобиль с патриархом находится в другой части Москвы.
«В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — приводит слова источника в патриархии «Интерфакс».
Машина марки Aurus ранее столкнулась с Volvo в Москве. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка столицы. Кому принадлежит машина с правительственными номерами — неизвестно.