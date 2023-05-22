МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

Министерство внутренних дел России обвило актера Алексея Панина в розыск. Об этом свидетельствуют данные соответствующей базы ведомства.
Ранее артист стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Причиной послужила запись в социальных сетях знаменитости, посвященная подрыву Крымского моста.
Инцидент произошел в октябре 2022 года и унес жизни нескольких человек. Несмотря на это, Панин одобрительно отнесся к произошедшему и порадовался успешному проведению операции.
В понедельник утром, 22 мая карточка с именем актера появилась в базе розыска МВД. Согласно последней информации, сейчас он находится в Испании.
При этом ФАН со ссылкой на источник сообщило, что артист несколько раз «тайно» посещал Россию. В частности, в 2021 году Панин четыре раза прилетал в Москву.