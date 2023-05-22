Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме

Медведев выиграл «Мастерс» на прошлой неделе, в воскресенье, и это стало его 20-м титулом в профессиональной карьере и первым на грунте. В рейтинговой таблице экс-лидер серб Новак Джокович опустился на третье место, а новой первой ракеткой мира стал испанский теннисист Карлос Алькарас.