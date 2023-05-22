Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме

Победа россиянина Даниила Медведева в теннисной турнирной серии «Мастерс» в Риме позволила спортсмену подняться на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на сайте организации.
Медведев выиграл «Мастерс» на прошлой неделе, в воскресенье, и это стало его 20-м титулом в профессиональной карьере и первым на грунте. В рейтинговой таблице экс-лидер серб Новак Джокович опустился на третье место, а новой первой ракеткой мира стал испанский теннисист Карлос Алькарас.
Кроме того, в первой десятке рейтинга все еще держится другой российский теннисист —Андрей Рублев. Прежде он занимал шестую строчку таблицы, однако теперь опустился на одну позицию и держит седьмое место.
Прежде интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что россиянка Виталия Дьяченко раскрыла подробности инцидента, произошедшего с польской авиакомпанией LOT. Напомним, что теннисистку сняли с рейса из-за российского гражданства.