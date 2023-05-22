«Курганмашзавод» ведет работы по модернизации самоходной артиллерийской установки «Пат-С»

Российской армии требуется как можно больше САУ.
«Курганмашзавод» (КМЗ входит в АО «НПО „Высокоточные комплексы“» госкорпорации «Ростех») ведет работы по модернизации 152-мм самоходной артиллерийской установки «Пат-С». Такое сообщение недавно опубликовали отечественные СМИ.
Дословно на КМЗ заявили следующее: «Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений».
В приведенной цитате название «Пат-С» не упоминается, но история знает только одну машину на базе БМП-3 с орудием калибра 152-мм. Это самоходная полковая гаубица 2С18 «Пат-С». Так что сомнений в том, какое конкретно изделие имели в виду на КМЗ, нет.
Озвученная «Курганмашзаводом» новость не вызвала большого интереса у российской общественности, явно затерявшись на фоне сводок об успешных действиях штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. А вот специалистам короткий комментарий КМЗ предоставил немало пищи для размышлений на тему целесообразности модернизации «Пат-С» и «Вены».
Более мощные «полковушки»
Для начала разберемся в генезисе «Пата-С» и «Вены». Прологом к разработке этих изделий стало появление 3 артиллерийских систем и одной боевой машины пехоты, а именно:
— Создание в СССР в начале 60-х годов 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 с трехстанинным лафетом, а через десять лет — 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», унифицированной с Д-30 по ряду деталей ствольной группы, баллистическому решению и линейке боеприпасов. В Советской армии Д-30 и 2С1 «Гвоздика» являлись основой артдивизионов мотострелковых полков;
— Создание в СССР во второй половине 70-х дивизионно-полковой авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С», чьим основным вооружением являлась120-мм нарезная пушка-гаубица-миномет 2А51;
— Создание в СССР к 1987 году БМП-3, чей корпус был оптимизирован под установку разнообразных модулей вооружения.
Катализатором дальнейших событий стал наметившийся во второй половине 80-х перевод полевой артиллерии армий стран НАТО на единый калибр 155 мм. На практике это означало, что теперь, при гипотетическом столкновении мотострелкового полка армии СССР и натовского формирования полкового уровня, первый серьезно проигрывал бы неприятелю по огневому могуществу своей артиллерии.
Чтобы понять насколько, напомню, что советский 122-мм осколочно-фугасный снаряд весил 21,76 кг, а американский 155-мм ОФ снаряд — 43,1 кг, и при этом, разумеется, содержал куда больше взрывчатого вещества, чем его 122-мм «коллега». В свете этого, логичным решением возникшей проблемы стало бы перевооружение артдивизионов советских мотострелковых полков на 152-мм буксируемые и самоходные артсистемы.
Подобные системы, например — самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С», а также буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» в Советской армии уже имелись, но — на уровне не полков, а дивизий. Однако просто взять и «спустить» их в полки на описываемый момент было сочтено не рациональным. Для полкового уровня предпочтительным вариантом представлялась разработка новых 152-мм артсистем — более легких, а главное — более дешевых, чем гаубицы дивизионного звена.
Сказано — сделано. Для начала ОКБ-9 артиллерийского завода № 9, когда-то создавшее Д-30, позаимствовало у своего 122-мм детища конструкцию легкого, но прочного трехстанинного лафета, позволяющего орудию вести круговой обстрел. На этот лафет была установлена ствольная группа калибра 152-мм с не использовавшимся ранее баллистическим решением и дульным тормозом принципиально новой конструкции, обеспечивающим поглощение большей части энергии отката.
Изделие оснащалось полуавтоматическим досылателем снаряда, обеспечивающим орудию скорострельность до 8 выстрелов в минуту. Новая 152-мм буксируемая полковая гаубица получила название 2А61 «Пат-Б». По могуществу она превосходила 122-мм гаубицу Д-30 в два раза. При этом весила «Пат-Б» немногим больше, чем Д-30 — 4350 кг против 3200 кг и значительно меньше, чем 2А65 «Мста-Б» (7000 кг). Крайне полезным бонусом к перечисленным характеристикам «Пат-Б» прилагалась унификация новой гаубицы по боеприпасам с такими уже состоявшими на вооружении Советской армии 152-мм артсистемами, как Д-1, МЛ-20 и Д-20.
Пока на артзаводе №9 доводили до ума «Пат-Б», разработчики БМП-3 из специального конструкторского бюро КМЗ вели работу по проектированию новой самоходной артиллерийской установки полкового звена. Основным вооружением этой САУ стала 152-мм гаубица 2А63, идентичная по баллистике с буксируемым вариантом — 2А61 «Пат-Б», и смонтированная на базе доработанного шасси БМП-3. В результате такого конструктивного решения параметры подвижности у САУ 2С18 «Пат-С» оказались не хуже, чем у БМП-3.
Кроме того, «Пат-С» унаследовала от «тройки» способность форсировать водные преграды вплавь, что превратило 2С18 в первую в мире крупнокалиберную гаубицу, способную преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Ну и да – «Пат-С», подобно «Пат-Б», получилась более легкой, чем артсистемы дивизионного звена. Если у «Мсты-С» боевая масса находилась в пределах 42 тонн, то у «Пат-С» тот же показатель составлял всего 18,7 тонны.
Все пошло «не по плану»
К концу 80-х основной комплекс работ по созданию «Пат-Б» и «Пат-С» удалось завершить, после чего обе артустановки отправились на испытания. Там-то и выяснилось, что за свою относительно небольшую массу обеим «полковушкам» — и буксируемой и самоходной — пришлось заплатить заметным уменьшением дальности стрельбы.
Д-30 могла отправлять 122-мм снаряды на 21,76 км, а «Мста-С» - 152-мм на 30 км. «Паты», имея столь же убойные снаряды, как у «Мсты», оказались неспособны стрелять дальше, чем на 15,2 км. Образно выражаясь, «Паты» являлись боксерами, у которых были сильные, но короткие руки. Такое положение дел, мягко говоря, не совсем удовлетворило советских военных. Тем не менее, в 1991 году оба «Пата» по результатам испытаний все же были формально рекомендованы к принятию на вооружение. А вот далее все пошло «не по плану»…
В 1991-м грянул распад СССР. Сопутствующее ему резкое снижение финансирования Вооруженных сил и отечественного ОПК похоронило надежды на запуск «Патов» в серийное производство. В армию 152-мм «полковушки» так и не попали о чем, она, армия, честно говоря, не очень-то и жалела. Почему? Потому что после 1991 года начался процесс сокращения Вооруженных сил. Это позволило командованию начать постепенную замену 122-мм артсистем полкового звена 152-мм артсистемами дивизионного уровня, «освобождающимися» в ходе расформирования значительной части корпусов и дивизий бывшей Советской армии. То есть проблема повышения калибра гаубиц полковой артиллерии в итоге таки была решена, хотя совершенно и не тем способом, который предполагалось использовать в 80-е.
Впоследствии «Пат-Б» неоднократно предлагался иностранным заказчикам, но так и не нашел своего покупателя, а корпус «Пат-С» в 90-е — начале 2000-х был использован для создания 120-мм самоходной артиллерийско-минометной установки 2С31 «Вена». Последняя появилась вследствие желания командования ВС РФ получить для Сухопутных войск более технически продвинутый аналог состоящей на вооружении ВДВ 120-мм самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 «Нона-С».
«Вена» была вооружена 120-мм орудием 2А80, превосходившим по ТТХ 120-мм орудие 2А51 «Ноны-С». Кроме усовершенствованной артиллерийской части, «Вена» отличалась очень высокой степенью автоматизации. Орудийный бортовой вычислительный комплекс на основе бортовой ЭВМ обеспечивал управление работой САУ в автоматизированном цикле — от получения по каналу телекодовой связи информации о цели, исходных данных для стрельбы, и команды на открытие огня до автоматического наведения орудия по горизонтали и вертикали, восстановления наводки после выстрела, а также автоматического контроля наведения.
Чисто технически «Вена» была очень хороша, однако армия согласилась приобрести только небольшую установочную партию этих машин. Дело в том, что автоматизированная «Вена», при всех ее положительных качествах, оказалась весьма недешева. При этом устанавливаемое на «Вене» 120-мм орудие 2А80 также удалось смонтировать вместо 122-мм гаубицы на САУ «Гвоздика», получившей после такой модернизации название 2С34 «Хоста». В дополнение к орудию «Вены», «Хоста» оснащалась упрощенной по сравнению с 2С31 версией системы управления огнем.
Трансформация «Гвоздики» в «Хосту» стоила меньше, чем производство «Вены». Поэтому ВС РФ сделали выбор в пользу приобретения именно САУ 2С34, а САУ 2С31 оказались закуплены для нашей армии лишь в небольшом количестве (еще 18 САУ 2С31 удалось продать Азербайджану). Вот так и получилось, что к началу СВО не только «Паты», но и «Вена» особого интереса ни у наших военных, ни у отечественного ОПК, уже не вызывали. Так почему же тогда в мае 2023 года КМЗ занимается модернизацией «Пат-С» и «Вены»?
Армии нужно больше САУ
Можно предположить, что подобный шаг «Курганмашзавода» оказался вызван комплексом причин, напрямую связанных с текущими военно-политическими реалиями.
Во-первых, на украинском театре военных действий артиллерия доказала, что она и в третьем десятилетии XXI века продолжает оставаться грозным и смертоносным «богом войны», который способен при использовании должного наряда сил и средств, в буквальном смысле слова перемешать с землей все что угодно. Одновременно с этим в ВС РФ возникла потребность в насыщении воюющей на украинском ТВД группировки как можно большим количеством артиллерийских установок. В первую очередь — самоходных.
Во-вторых, эта потребность оказалась настолько острой, что ради насыщения воюющих частей САУ в дело пошло буквально все, что имелось под рукой – от отгружаемых с баз хранения установок 2С3 «Акация» или поступающих чуть ли не прямо со сборочного конвейера 2С19 «Мста-С», и до «извлеченных из нафталина» давно устаревших танков Т-55/Т-62, используемых на фронте в роли эрзац-самоходок, работающих с закрытых огневых позиций.
В-третьих, продолжается увеличение численности ВС РФ, что, естественно, еще больше увеличивает потребность армии в САУ. Меж тем 152-мм 2С35 «Коалиция-СВ», 120-мм 2С40 «Флокс» и другие новейший артсамоходы еще заканчивают испытания или только запускаются в серийное производство, а ряд других артустановок, находящихся на вооружении ВС РФ, напротив, с производства уже снят. Дальнейшее же наращивание объемов выпуска 152-мм 2С19 «Мста-С» и 120-мм 2С34 «Хоста» имеет известные ограничения.
В свете столь непростых обстоятельств, представляется вполне допустимым использование нашей «оборонкой» определенных «мобилизационных» решений с запуском в производство пусть ранее и отвергнутых, но уже готовых конструкций, что позволит в ближнесрочной перспективе заметно увеличить количество поставляемых армии САУ. Да, это откровенный паллиатив. Но мы, пардон, сейчас находимся не в том положении, чтобы привередничать — лучше иметь не самую лучшую по ТТХ или стоимости «самоходку», чем ее вообще не иметь. Поэтому я не исключаю того, что работы по модернизации «Пат-С» и «Вены» с последующим запуском этих изделий в крупносерийное производство, вполне могут оказаться оправданными.