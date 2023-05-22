«Курганмашзавод» ведет работы по модернизации самоходной артиллерийской установки «Пат-С»

Д-30 могла отправлять 122-мм снаряды на 21,76 км, а «Мста-С» - 152-мм на 30 км. «Паты», имея столь же убойные снаряды, как у «Мсты», оказались неспособны стрелять дальше, чем на 15,2 км. Образно выражаясь, «Паты» являлись боксерами, у которых были сильные, но короткие руки. Такое положение дел, мягко говоря, не совсем удовлетворило советских военных. Тем не менее, в 1991 году оба «Пата» по результатам испытаний все же были формально рекомендованы к принятию на вооружение. А вот далее все пошло «не по плану»…