MWM: уничтоженным российскими войсками ЗРК Patriot управляли западные наемники

Отметим, что ЗРК Patriot — очень сложная система вооружения, поэтому украинские боевики не могли обучиться работе на нем так быстро. Вероятно, эти комплексы были размещены в апреле, а за их работу и комплектацию отвечали подрядчики из западных стран.