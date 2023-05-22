Уничтоженный 16 мая ракетами Вооруженных сил РФ зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot управлялся наемниками с Запада. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По данным издания, сейчас информация о потерях тщательно скрывается.
Отметим, что ЗРК Patriot — очень сложная система вооружения, поэтому украинские боевики не могли обучиться работе на нем так быстро. Вероятно, эти комплексы были размещены в апреле, а за их работу и комплектацию отвечали подрядчики из западных стран.
Подчеркивается, что присутствие данных подрядчиков, а именно подготовка обслуживающего персонала и экипажей, сыграло значительную роль во внедрении западной военной техники в Вооруженные силы украинской стороны.
Ранее издание RT сообщало о том, что зенитные ракетные комплексы американского производства были обречены на прямые атаки со стороны РФ из-за своего несовершенства.