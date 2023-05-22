Гросси готовит соглашение с Россией по защите ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представит план защиты Запорожской АЭС во время украинского контрнаступления, сообщает The Washington Post.
Авторы издания пишут, что соглашение состоит из следующих пунктов: запрет на размещение на территории станции техники и личного состава вооруженных сил и запрет на обстрелы территории АЭС и с нее. Также предлагается обеспечить целостность линий электроснабжения ЗАЭС, условиться об обеспечении ее безопасности и соблюдении принципов соглашения.
Журналисты отметили, что в документах Пентагона и разведки США говорится о нежелании Киева идти на любые соглашения.
Ранее Национальная Служба Новостей сообщала, что электроснабжение Запорожской АЭС перевели на автономные источники. Станцию подключили к дизельным генераторам, сообщили авторы издания.