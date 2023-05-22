Гросси готовит соглашение с Россией по защите ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Авторы издания пишут, что соглашение состоит из следующих пунктов: запрет на размещение на территории станции техники и личного состава вооруженных сил и запрет на обстрелы территории АЭС и с нее. Также предлагается обеспечить целостность линий электроснабжения ЗАЭС, условиться об обеспечении ее безопасности и соблюдении принципов соглашения.