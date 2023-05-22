Двухлетний ребенок скончался по пути в больницу после падения из окна в Кемерове

Двухлетняя девочка погибла в результате падения из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В заявлении указано, что ребенок получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи. На этом фоне сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Также к работе подключилась областная прокуратура. Специалисты организовали проверку соблюдения законодательства, касающегося профилактики безнадзорности детей и правонарушений несовершеннолетних.
«Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно о смертельной аварии в Брянской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Белоруссией», что привело к гибели двух человек.