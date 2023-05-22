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В Москве женщина зарезала своего сожителя и призналась в содеянном

Происшествия
В Москве женщина зарезала своего сожителя и призналась в содеянном

Жительница Москвы призналась в убийстве своего сожителя. Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, она сделала это в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры, 25-летняя россиянка поссорилась с погибшим. В ходе конфликта она схватилась за нож и нанесла более одного удара в брюшную полость. Мужчина скончался из-за нанесенных травм.

После случившегося москвичка призналась в содеянном. Ее задержали. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Материалы переданы в суд. В скором времени правоохранители выберут меру пресечения.

Ранее в Белграде девушка напала на своего учителя с ножом. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пострадала не только педагог, но и один из учащихся. Сама школьница за некоторое время до конфликта приняла решение уйти из заведения.
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