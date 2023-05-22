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Теракт предотвращен в Новотроицке Оренбургской области

Происшествия
Теракт предотвращен в Новотроицке Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области предотвращен теракт, готовившийся украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ.

Спецслужбы задержали 26-летнего россиянина, который готовил поджог железнодорожной станции и в здании военкомата. Соответствующие указания ему дали украинские спецслужбы.

Подозреваемый после этого намеревался перейти на сторону Вооруженных сил Украины. У задержанного обнаружили компоненты для изготовления бомбы. Кроме того, у него нашли переписку с представителями спецслужб соседней страны в Telegram.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта в Самаре с участием украинки. Злоумышленники планировали осуществить атаку на центральной площади Куйбышева во время Международного антифашистского фестиваля.
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