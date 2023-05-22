«Ракет России хватит»: эксперт Красноперов о комбинированном ударе ВС РФ по Днепропетровску

Военная разведка РФ провела отличную работу, это позволило в очередной раз поразить крупный узловой центр с иностранными боеприпасами для Киева. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по военным объектам украинской армии в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Так, поражение критических узлов ВСУ наносилось ракетами Х-101, Х-22, а также баллистическими ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань».
«Давно пора было начать наносить комбинированные, массированные удары по объектам противника. Я так понял, поступили данные обнаружения склада с боеприпасами, которые находятся в Днепропетровске, и чтобы они не появились в прифронтовой зоне, их уничтожили. Правильное решение, давно надо было так действовать, определять скопление снарядов, поставляемых из-за рубежа. Легче уничтожить такие боеприпасы на складе, когда они лежат в одном месте, а не по одиночке выщелкивать во время запуска по нашей территории. Все правильно», — прокомментировал новость Красноперов.
По его словам, военная разведка России провела прекрасную работу, во время которой были задействованы спутники, беспилотные летательные аппараты, агенты на земле.
«Блестящая работа и блестящий результат, мы наконец научились действовать весьма эффективно. Из космоса, кстати, отлично видно, как и по каким путям доставляются боеприпасы и вооружение, выявляешь точки и уничтожаешь их. А то, что говорят, что у нас не хватит ракет — фантазии отдельных украинских чиновников. Заводы раньше работали в обычном режиме, сейчас работают в три смены по восемь часов и производят ракеты в том количестве, в котором нужно. Ракет нам хватит, будьте уверены», — заключил эксперт.
Напомним, 21 мая несколько взрывов прогремело на территории Днепропетровской области. Их слышали в пределах городской черты столицы региона.