«Ракет России хватит»: эксперт Красноперов о комбинированном ударе ВС РФ по Днепропетровску

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по военным объектам украинской армии в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). Так, поражение критических узлов ВСУ наносилось ракетами Х-101, Х-22, а также баллистическими ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань».