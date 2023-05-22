Aurus с правительственными номерами попал в аварию в Москве

Автомобиль марки Aurus столкнулся с Volvo в Москве. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка столицы. Кадры с места происшествия появились в Сети.
В результате ДТП никто не пострадал, выяснили журналисты. В экстренных службах также рассказали, что в салоне автомобиля Aurus не было пассажиров.
Кому принадлежит машина с правительственными номерами — неизвестно. Однако в сообщениях СМИ уточняется, что у транспортного средства зафиксированы незначительные повреждения.
Женщина за рулем внедорожника ранее врезалась в Mercedes певца Дмитрия Колдуна в Москве. Исполнитель приехал в столицу на предстоящий концерт.