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Aurus с правительственными номерами попал в аварию в Москве

Происшествия

Автомобиль марки Aurus столкнулся с Volvo в Москве. Авария произошла на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка столицы. Кадры с места происшествия появились в Сети.

В результате ДТП никто не пострадал, выяснили журналисты. В экстренных службах также рассказали, что в салоне автомобиля Aurus не было пассажиров.

Кому принадлежит машина с правительственными номерами — неизвестно. Однако в сообщениях СМИ уточняется, что у транспортного средства зафиксированы незначительные повреждения.

Женщина за рулем внедорожника ранее врезалась в Mercedes певца Дмитрия Колдуна в Москве. Исполнитель приехал в столицу на предстоящий концерт.
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