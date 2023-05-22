Три человека пострадали в страшном ДТП в Брянской области

Сотрудники УГИБДД России по Брянской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Карачевском районе.
По данным ведомства, трагический дорожный инцидент произошел накануне на автотрассе федерального значения Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Белоруссией». Микроавтобус, за рулем которой находился 26-летний водитель, неожиданно вылетел на полосу встречного движения, сообщает РИА «Стрела».
В результате произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, которым управлял 43-летний мужчина. Оба водителя в результате страшного удара скончались на месте инцидента, а пассажир микроавтобуса был госпитализирован. Сейчас представители компетентных органов проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств трагедии.