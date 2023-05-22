Три человека пострадали в страшном ДТП в Брянской области

В результате произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем, которым управлял 43-летний мужчина. Оба водителя в результате страшного удара скончались на месте инцидента, а пассажир микроавтобуса был госпитализирован. Сейчас представители компетентных органов проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств трагедии.