Актриса Татьяна Васильева объяснила, почему отказалась от интервью с блогером Ксенией Собчак

Народная артистка России Татьяна Васильева в интервью для канала «Эмпатия Манучи» высказалась о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Актриса объяснила, почему она отказала блогеру в интервью.
Татьяна Васильева откровенно поделилась своим мнением о Собчак и заявила, что телеведущая безжалостный человек, который не любит никого.
«Она не любит никого. Ни страну, ни людей. Она любит себя и пользуется теми, кто ее боготворит», — высказалась актриса.
Кроме того, Васильева призналась, что телеведущая пыталась позвать ее на интервью для своего канала «Осторожно, Собчак!». Блогер предлагала крупный гонорар, однако народная артистка отказала ей из-за личной неприязни.
«Она мне не приятна человечески. Не приятна. Она провокатор. … Она провоцирует так, что человек потом не поднимется. … Она дьявол в обличии. Ну, ангела я не скажу, но милой девушки», — объяснила свой отказ Васильева.
Вдобавок актриса рассказала о том, что однажды, побывав на одной ТВ-программе, где ведущей была Собчак, убедилась в ее скверном характере. Передача, в которой основной темой было трагическое происшествие, блогер не проявила сочувствия к гостям программы.
«Одна и та же интонация. Сочувствия нет к людям. Безразлична», — сказала Васильева.
В ответ на вопрос интервьюера о том, почему же Собчак все-таки народ одобряет и она все еще в России, Васильева сказала, что телеведущую никто не любит. Актриса добавила, что блогер если и будет какое-то время, то потом так или иначе покинет Россию.
«Ты считаешь, что народ ее любит? Я так не считаю. По крайней мере я не слышала никогда. Ее никто не любит, но она есть. И будет какое-то время», — добавила актриса.
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