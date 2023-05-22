Сотрудник ЧОП в Подмосковье заступился за женщину и выстрелил в ногу ее оппоненту

Инцидент произошел в подмосковных Люберцах. Двое мужчин и дама скандалили на улице. В какой-то момент страсти накалились до предела, и женщина стала просить о помощи прохожих.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», неподалеку от ругающихся граждан проходил служащий частного охранного предприятия. Услышав призыв о помощи, охранник решил заступиться за гражданку. Агрессивно настроенные скандалисты попытались применить в отношении защитника физическую силу.
Один из оппонентов полез в карман куртки, а второй хотел ударить сотрудника ЧОП кулаком. Однако чоповец достал пистолет и выстрелил агрессору в ногу. После применения оружия, охранник вызвал раненному медпомощь. Пострадавшего госпитализировали, а стрелку пришлось побеседовать с полицейскими на счет правомерности своих действий.