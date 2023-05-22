Сотрудник ЧОП в Подмосковье заступился за женщину и выстрелил в ногу ее оппоненту

Один из оппонентов полез в карман куртки, а второй хотел ударить сотрудника ЧОП кулаком. Однако чоповец достал пистолет и выстрелил агрессору в ногу. После применения оружия, охранник вызвал раненному медпомощь. Пострадавшего госпитализировали, а стрелку пришлось побеседовать с полицейскими на счет правомерности своих действий.