Актриса Татьяна Васильева назвала судьбоносной роль президента Украины Владимира Зеленского в «Слуге народа»

Главная роль в сериале «Слуга народа» стала судьбоносной для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» выразила Народная артистка России Татьяна Васильева.
Она рассказала, что лично не знакома с главой государства. Однако в свое время ей довелось посмотреть упомянутую комедийную картину. Тогда артистка высоко оценила актерские навыки политика.
В то время еще не было и намека на то, что может случиться в ближайшем будущем. Как отметил ведущий программы Вячеслав Манучаров, произошла ирония судьбы — юморист превратил жизнь целого государства в трагедию.
«Гитлер ведь тоже комик. На него нельзя смотреть как на какого-то здорового человека. Он производил впечатление сумасшедшего», — в ответ напомнила Васильева.
Также она дала понять, что до сих пор не может осознать произошедшего. Актрисе постоянно кажется, что она скоро проснется.
Более того, артистка усомнилась в человечности Зеленского. Знаменитость назвала президента Украины «функцией», дальнейшей судьбе которой сложно позавидовать.
«Как ему не страшно, я не понимаю. Почему нет страха за то, что он творит? Что это такое? Эти бедные ребята – просто товар обесцененный», — подчеркнула она, напомнив о гибели тысяч украинских граждан по вине политика.
Васильева добавила, что на месте главы государства попросила бы прощения у всего мира. Кроме того, актриса назвала судьбоносной роль бывшего комика в «Слуге народа». По ее словам, этот сериал привел Зеленского на «пьедестал-плаху».
Ранее украинская певица Светлана Лобода заявила о желании провести в Киеве благотворительный концерт. Однако ее соотечественники негативно отнеслись к идее, так как артистка собралась исполнять свои хиты на русском языке.