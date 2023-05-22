Автоматика остановила третий энергоблок Кольской АЭС

Энергоблок №3 Кольской атомной электростанции автоматически отключился 21 мая, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что причины остановки пока не установлены, над этим работают сотрудники АЭС.
«21 мая в 11:16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются. Отключение энергоблока от сети произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в заявлении.
Радиационный фон в районе станции соответствует нормам и составляет 0,07 мкЗв/час, добавили в пресс-службе. В данный момент функционируют первый и второй энергоблоки, на четвертом проводятся плановые профилактические работы, сообщили в компании.
Ранее Запорожская атомная станция была переведена на работу от автономных генераторов. Причины данной меры пока не известны.