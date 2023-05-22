Актриса Татьяна Васильева объяснила глупостью бегство Аллы Пугачевой из России

Васильева задалась вопросами, зачем она уехала из России и чего ей не хватало тут. По ее мнению, у Примадонны были своеобразные мужья, но Максима Галкина✱ (призван иноагентом в РФ) вряд ли можно назвать полноценным мужем из-за его ориентации.