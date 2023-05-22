Актриса Татьяна Васильева объяснила глупостью бегство Аллы Пугачевой из России

Народная артистка России Татьяна Васильева в интервью Вячеславу Манучарову для канала «Эмпатия Манучи» поделилась мнением об уезде Аллы Пугачевой из России.
Актриса отметила, что Пугачева оказалась очень глупым человеком. Васильева отметила, что никогда не считала Примадонну умной, но при этом понимала, что она «безумно талантливая».
«Она великая. Я редко говорю это слово. Она величайшая, она актриса...ей не было важно, какой у нее голос, как поет. Это ее не интересовало, она пела и пела. Не будет второй такой», — подчеркнула артистка.
Васильева задалась вопросами, зачем она уехала из России и чего ей не хватало тут. По ее мнению, у Примадонны были своеобразные мужья, но Максима Галкина✱ (призван иноагентом в РФ) вряд ли можно назвать полноценным мужем из-за его ориентации.
«Я не очень понимаю ее выбор. Раньше у нее были какие-то певцы, но они были мужчинами все-таки, и все их приветствовали. Но теперь все должны подыгрывать. Подыгрывали, по крайней мере..вот какое счастье, какой счастливый брак, детки и все. Это их жизнь и это их право. Но так печально закончить?», — подчеркнула артистка.
По мнению Васильевой, Пугачева похоронила свой талант и себя. Артистка полагает, что Примадонна еще могла бы петь.
Ранее Татьяна Васильева рассказала об ужасах жизни в Германии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами