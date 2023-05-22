Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям организуют в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин анонсировал появление в Артемовске штаба по оказанию помощи освобожденным территориям.
По его словам, в населенном пункте проводится разминирование. После проведения соответствующих работ можно будет оценивать состояние инфраструктуры, добавил врио главы ДНР.
Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным ранее водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль.
«Музыканты» продолжали штурм населенного пункта с 8 октября. Закончились бои лишь спустя 224 дня, 20 мая.