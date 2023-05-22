Жителя Новосибирска обвинили в приобретении черной икры краснокнижных рыб для продажи

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области задержали подозреваемого в торговле черной икрой.
По версии следствия, 48-летний мужчина приобрел у неизвестного браконьера большую партию икры калуги и амурского осетра. Эти рыбы занесены в Красную книгу России и подлежат охране. Икра была обнаружена в гараже подозреваемого, сообщает sibkray.ru.
Задержанный планировал расфасовать икру по банкам и продать ее с целью личной наживы. Материалы уголовного дела о незаконном приобретении и обороте особо ценных водных биологических ресурсов рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.