Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании с военкоматом

Происшествия
На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании с военкоматом

В столице пожарные ликвидировали возгорание в здании, где располагается объединенный военный комиссариат Преображенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Прибывшие на место происшествия пожарные наблюдали открытое горение на шестом этаже здания в Колодезном переулке. Кроме военкомата, в нем также находятся офисы, кафе и СПА-салон. Всего работали 15 пожарных расчетов.

Специалисты устранили возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в городе Арамиле Свердловской области пожарные локализовали возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме и хозпостройках, сообщает RT.
военкомат пожар москва
Военкоры ФАН