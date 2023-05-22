На востоке Москвы ликвидировали пожар в здании с военкоматом

В столице пожарные ликвидировали возгорание в здании, где располагается объединенный военный комиссариат Преображенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Прибывшие на место происшествия пожарные наблюдали открытое горение на шестом этаже здания в Колодезном переулке. Кроме военкомата, в нем также находятся офисы, кафе и СПА-салон. Всего работали 15 пожарных расчетов.
Специалисты устранили возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее в городе Арамиле Свердловской области пожарные локализовали возгорание, которое произошло в многоквартирном жилом доме и хозпостройках, сообщает RT.