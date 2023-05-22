Актриса Татьяна Васильева назвала «сволочизмом» высказывания Максима Галкина о России

Подобные взгляды она считает «плебейскими» и «дурновкусными», а поведение юмориста – «сволочизмом». По мнению актрисы, выпады Галкина свидетельствуют о том, что эти идеи уже длительное время «сидели» в его голове. Все это время юморист пользовался страной для личной выгоды.