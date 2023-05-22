Актриса Татьяна Васильева назвала «сволочизмом» высказывания Максима Галкина о России

Отношение сбежавшего из России комика Максима Галкина✱ (призван иноагентом в РФ) – это «сволочизм». Соответствующим мнением в беседе с ведущим YouTube канала «Эмпатия Манучи» поделилась актриса Татьяна Васильева. Она высказалась не только о шоумене, но и о других уехавших звездах.
По мнению известной артистки, в отъезде из РФ нет ничего плохого. Некоторым людям, возможно, не хватает заработков на Родине, поэтому они завоевывают зарубежную аудиторию. Максим Галкин решил не только уехать из страны, но и «обливать ее грязью».
«Я не знаю, какой он человек. Знают только, что он сволочь», — подчеркнула Васильева, обсуждая высказывания комика после отъезда.
Подобные взгляды она считает «плебейскими» и «дурновкусными», а поведение юмориста – «сволочизмом». По мнению актрисы, выпады Галкина свидетельствуют о том, что эти идеи уже длительное время «сидели» в его голове. Все это время юморист пользовался страной для личной выгоды.
Звезда также напомнила, что подобные идеи не будут востребованы у публики длительное время. Вскоре зрителям надоест такое поведение.
Ранее шансы на возвращение сбежавших знаменитостей в Россию оценил писатель Иван Соловьев. Он уверен, что жители страны не захотят принимать исполнителей назад.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами